Bebê brasileira morre em ataque israelense no Líbano, diz Itamaraty

Uma bebê brasileira morreu em um ataque israelense no Líbano no sábado, 2, anunciou o Ministério das Relações Exteriores (MRE) na segunda-feira, 4. Fatima Abbas, de um ano de idade, foi vítima de um ataque no subúrbio de Hadeth, ao sul da capital Beirute.

Ataques de Israel matam ao menos 55 palestinos na Faixa de Gaza

Essa é a terceira morte de um brasileiro no Líbano desde a intensificação dos conflitos entre Israel e a milícia xiita radical libanesa Hezbollah em setembro.Ali Kamal Abdallah, natural de Foz de Iguaçu, e Mirna Raef Nasser, natural de Balneário Camboriú, os dois também menores de idade, morreram em bombardeios no Vale do Bekaa no final de setembro.Ao confirmar a morte de Fatima, o Itamaraty disse em nota que "o governo brasileiro reitera a condenação, nos mais fortes termos,".A pasta ainda disse que renova "".Israel e o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, trocam fogo na fronteira com o Líbano desde o início da guerra em Gaza. Mas as tensões na região escalonaram em setembro, quando Israel expandiu sua campanha militar com incursões terrestres.Desde o início de outubro, o governo brasileiro tem enviado aviões de repatriação ao Líbano, totalizando 2071 pessoas e 24 animais de estimação resgatados.O décimo voo da operação, que foi nomeada Raízes do Cedro,, com previsão de pouso nesta terça-feira (5), em Guarulhos.