Tropas da Coreia do Norte estão na Rússia para lutar contra a Ucrânia

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmou nesta quarta-feira (23) que a Coreia do Norte enviou tropas para a Rússia para se juntar à luta contra a Ucrânia, uma grande mudança no esforço de Moscou para vencer a guerra. A própria Ucrânia e a Coreia do Sul já haviam feito o mesmo alerta, mas pela primeira vez os americanos confirmaram a informação. Austin chamou a presença de Pyongyang de uma escalada muito séria que teria ramificações tanto na Europa quanto na Ásia.

"O que exatamente eles estão fazendo? Resta saber", disse o secretário a jornalistas em uma base militar na Itália após uma viagem à Ucrânia. Ele não deu detalhes sobre o número de tropas já lá ou o número esperado para chegar. Segundo Austin, a necessidade do presidente Vladimir Putin por mercenários norte-coreanos soa como um sinal de desespero.

"Isso é uma indicação de que ele pode estar em mais apuros do que a maioria das pessoas percebe," disse. "Ele foi mendigar logo no início para conseguir armas adicionais e materiais da RDPC", continuou usando a abreviação para República Popular Democrática da Coreia, "e depois do Irã, e agora ele está fazendo uma jogada para conseguir mais pessoas".

Mas ele disse que não tinha visto evidências de que as tropas estavam se movendo em direção à Ucrânia. Os oficiais ucranianos insistem que estão a caminho, e o ministro da defesa da Ucrânia foi citado dizendo que esperava ver tropas norte-coreanas em Kursk, o território russo que a Ucrânia ocupou, nos próximos dias.

Durante duas semanas, houve relatórios dos movimentos, alimentados pelos governos ucraniano e sul-coreano, de que mais de 12 mil norte-coreanos estavam treinando para lutar ao lado de soldados russos. Oficiais americanos disseram que estimam que 2.500 tropas norte-coreanas foram despachadas. Mas não fizeram nenhuma estimativa de quantos mais poderiam seguir, ou mesmo como eles se sairia em território que os recrutas norte-coreanos nunca lutaram e em meio a colegas combatentes que falam uma língua diferente.

Para Kim Jong-un, o líder norte-coreano, a guerra na Ucrânia foi um caminho para sair do isolamento geopolítico. Pela primeira vez em décadas, o Norte tem ativos que uma grande potência está disposta a pagar.