Ataque do Hezbollah atingiu janela de casa de Benjamin Netanyahu

O drone do Hezbollah lançado contra a casa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, atingiu a janela de seu quarto. As informações são do jornal israelense Ynet. Imagens mostram como ficou uma das janelas da residência após o ataque. A informação sobre os danos causados é do relatório da agência de inteligência israelense Shin Bet, e foi revelada ontem pela imprensa local.

A blindagem da casa evitou impactos maiores. Ainda segundo o Ynet, autoridades acreditam que pelo menos três drones enviados à cidade de Cesareia tinham como alvo a casa do premiê.

Desde o incidente, a segurança de ministros e funcionários do governo foi reforçada. ''Se não conseguimos alcançá-los desta vez, temos muitos dias pela frente'', disse Mohamad Afif, secretário de relações com a imprensa do Hezbollah.

O movimento libanês Hezbollah reivindicou ontem o ataque contra a casa de Netanyahu. O grupo declarou sua "responsabilidade total, completa e exclusiva'' durante uma entrevista coletiva. A missão iraniana na ONU declarou que a ação "foi executada pelo Hezbollah".

Netanyahu já havia culpado ''aliados do Irã'' pela ação e dito que pagariam ''preço alto'' pelo o que ocorreu. ''A tentativa do Hezbollah, representante do Irã, de assassinar a mim e a minha esposa hoje foi um grave erro'', afirmou o primeiro-ministro pelas redes sociais. A família não estava no imóvel e ninguém se feriu. O ataque aconteceu no sábado na residência particular do premiê na cidade de Cesareia. Israel confirmou o episódio momentos depois.