Ataques aéreos de Israel matam duas pessoas na Síria e 17 no Líbano

Um ataque aéreo israelense realizado nesta segunda-feira (21) atingiu um carro em Damasco, capital do país, matando duas pessoas e ferindo três, informou a mídia estatal síria. A investida ocorreu no bairro de Mazzeh, no oeste do país. Não ficou imediatamente claro qual era o alvo.

Israel prometeu impedir o fortalecimento iraniano na Síria, especialmente porque o país é uma rota importante de envio de armas para o grupo militante Hezbollah.

Já no Líbano, o Ministério da Saúde local afirma que ataques aéreos israelenses em diferentes partes do país mataram 17 pessoas, incluindo quatro socorristas. O ministério afirmou que seis pessoas, incluindo uma criança, foram mortas nesta segunda-feira em um ataque aéreo em uma casa na cidade de Baalbek, no nordeste do país. Quatro outras pessoas foram mortas no vilarejo de Kharaeb, no sul, e quatro, incluindo um paramédico, foram atingidas fatalmente no vilarejo vizinho de Babilyeh.

Três outros paramédicos foram mortos em ataques aéreos separados nas aldeias de Khirbet Selem, Bir el-Sanasel e Deir Zahrani, informou o ministério.

As forças armadas israelenses pediram desculpas pela morte dos soldados libaneses, dizendo que não estão lutando contra as forças armadas do país e que suas tropas acreditavam que estavam alvejando um veículo pertencente ao grupo militante Hezbollah.