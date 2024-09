Brasileira atropela e mata duas turistas na Itália e deixa outros seis feridos

Uma brasileira de 44 anos, que não teve o nome divulgado, atropelou e matou duas turistas alemãs de 17 e 18 anos, atingiu outras seis pessoas e bateu em diversos carros na cidade de Lido di Camaiore, na Toscana, Itália, nesta quarta-feira (18).

As informações foram publicadas em rede social pelo prefeito Marcello Pierucci, que afirmou que a cena foi "algo nunca visto antes". "As imagens do gravíssimo acidente desta noite no Lido são chocantes", escreveu.

O acidente, segundo Pierucci, ocorreu na Via Itálica no cruzamento com a Via Roma. De acordo com o prefeito, o carro conduzido pela brasileira estava em alta velocidade e, depois de atropelar as duas alemãs, continuou o trajeto pela via até atropelar outras seis pessoas. Uma delas ficou em estado grave. O carro ainda bateu em dezenas de outros que estavam estacionados.

De acordo com o prefeito, a mulher foi presa, e o caso é investigado pela polícia local.

Segundo a Ansa, agência italiana de notícias, a brasileira, que mora em uma cidade na Toscana, dirigia um Mercedes e furou dois semáforos vermelhos.

Ela aparentava estar em estado de confusão mental e afirmava que não havia feito nada. A motorista foi submetida a um exame toxicológico, e o resultado deu negativo.