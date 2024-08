Brasil condena ataque aéreo de Israel à escola na Faixa de Gaza

condenou novo ataque aéreo a uma escola que abriga pessoas deslocadas na Faixa de Gaza



O bombardeio atingiu a infraestrutura civil da cidade de Al-Tabin, na Faixa e Gaza, e deixou dezenas de mortos e feridos, incluindo mulheres e crianças. "O Brasil expressa profunda solidariedade às famílias das vítimas, ao governo e ao povo do Estado da Palestina", diz a publicação, divulgada na noite de sábado (10). Em comunicado do Ministério das Relações Exteriores (MRE), o governo do Brasil, realizado neste sábado (10), pelo exército de Israelense.

Ao condenar o ataque nos mais fortes termos diplomáticos, o Itamaraty recordou que o direito internacional humanitário exige que Israel atue com base no princípio da proporcionalidade, tomando as medidas necessárias para proteger a população civil nos territórios ocupados.