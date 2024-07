Israel enviará missão ao Cairo para negociar trégua com Hamas, diz Netanyahu

Israel enviará uma delegação ao Cairo para novas negociações com mediadores sobre uma proposta de acordo com o Hamas para um cessar-fogo e libertação de reféns, disse o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta quinta-feira (11).

Israel promoveu nova ofensiva no norte, sul e centro de Gaza nos últimos dias, matando dezenas de palestinos. Isto poderia ter como objetivo aumentar a pressão para que o grupo terrorista Hamas negocie um cessar-fogo.

Os palestinos voltaram a ver cenas de destruição no distrito de Shijaiyah, na cidade de Gaza, depois que as tropas israelenses se retiraram após ofensiva de duas semanas no local. Funcionários da defesa civil afirmaram que até agora encontraram os corpos de 60 pessoas nos escombros.

As tropas israelenses entraram no conflito em Gaza após ataque do Hamas em 7 de outubro do ano passado, quando membros do grupo invadiram o sul de Israel, mataram cerca de 1.200 pessoas — a maioria civis — e sequestraram cerca de 250. Desde então, as ofensivas terrestres e os bombardeios israelenses mataram mais de 38.300 pessoas em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território, que não faz distinção entre combatentes e civis na sua contagem.

A maior parte dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza se encontra em acampamentos precários no centro e no sul do território. As restrições israelenses, os combates e o desrespeito à lei e à ordem limitaram os esforços de ajuda humanitária na região, causando, por exemplo, fome generalizada. O principal tribunal das Nações Unidas ordenou que Israel tome medidas para proteger os palestinos enquanto examina as acusações de genocídio contra os líderes israelenses. Israel nega a acusação.