Colisão de helicópteros deixa pelo menos um morto e desaparecidos no Japão

Uma pessoa morreu e pelo menos sete estão desaparecidas após dois helicópteros militares colidirem no Japão.



A colisão ocorreu a 270 quilômetros da Ilha de Toshima, no Oceano Pacífico, no sábado (20). Quatro pessoas estavam em cada helicóptero, segundo a agência de notícias NHK.



Os helicópteros, modelo SH-60K, são da Força Marítima de Autodefesa do Japão. Eles faziam um treinamento para combater submarinos no momento do acidente.



A pessoa que morreu chegou a ser retirada da água com vida. Ela recebeu os primeiros socorros, mas morreu no hospital, informaram as autoridades.



Sete desaparecidos são procurados. As identidades deles não foram divulgadas, mas todos eram militares, segundo informação preliminar da imprensa local.



Os destroços foram encontrados na manhã deste domingo (21). O Ministério da Defesa afirmou que recuperou os registros das viagens, o que deve ajudar nas investigações.