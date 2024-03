Caixa-preta de navio que colidiu em ponte de Baltimore é recuperada

Depois de coletar registros de dados e entrevistar testemunhas-chave, investigadores federais esperavam compartilhar o que reuniram sobre o calamitoso colapso da ponte Francis Scott Key em Baltimore, nos Estados Unidos, enquanto mergulhadores seguiam suas buscas pelos corpos dos seis trabalhadores que caíram no rio.

Na noite de terça-feira (26), o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes recuperou dados do gravador de dados de viagem do navio, e os registros foram levados para Washington para análise, conforme declarou à CNN a presidente do Conselho Nacional de Segurança do Transporte dos EUA, Jennifer Hemendy, nesta quarta-feira (27).

"Neste momento, temos o registro de dados, que é essencialmente a 'caixa preta'. Enviamos ao nosso laboratório para avaliar e começar a desenvolver uma cronologia dos eventos que levaram à colisão na ponte", explicou Hemendy.

Em paralelo, mergulhadores de resgate continuam as buscas no rio Patapsco pelos corpos de seis pessoas desaparecidas. A Guarda Costeira suspendeu a busca por sobreviventes pouco depois do anoitecer de terça-feira. As autoridades presumiram que os trabalhadores estavam mortos, dado o tempo decorrido e a temperatura fria da água. Dois sobreviventes foram retirados do rio na terça.

As autoridades fizeram progressos na compreensão dos eventos que levaram o navio de carga Dali, com bandeira de Singapura, a perder propulsão ao sair de Baltimore e atingir a ponte. O navio sofreu um "apagão total" e emitiu um alerta de socorro, de acordo com a investigação preliminar, fazendo com que o tráfego fosse interrompido em ambas as extremidades da ponte e evitando uma tragédia maior.