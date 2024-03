Prefeita no Equador é morta a tiros em mais um ataque contra políticos no país

A prefeita de uma cidade do Equador foi morta a tiros no fim de semana, afirmou a Polícia Nacional neste domingo (24). O país, que enfrenta uma onda de violência nos últimos anos, está em estado de exceção desde janeiro após o governo declarar um conflito armado interno contra gangues.

LEIA TAMBÉM: Lula oferece ajuda nas áreas de inteligência e segurança ao Equador

Brigitte García, prefeita de San Vicente, na província de Manabí, foi assassinada juntamente com o diretor de Comunicação do município, Jairo Loor. Segundo as autoridades policiais, seus corpos foram encontrados dentro de um veículo na praia de Punta Napo. Ambos tinham marcas de balas que, ainda de acordo com a Polícia, teriam sido disparadas do interior do carro. Investigadores analisam o trajeto do automóvel, que era alugado.

A imprensa local afirma que a família de García havia avisado policiais sobre o desaparecimento dela desde o sábado (23), ao meio-dia. A política tinha 27 anos e fazia parte do Revolução Cidadã, liderado pelo ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

Formada em enfermagem, Brigitte chegou à chefia do Executivo municipal de San Vicente no ano passado, aos 26 anos - foi a primeira vez que uma pessoa de Canoa, região rural da cidade, chegou ao posto. A política se orgulhava de ser a prefeita mais jovem do país e destacava essa informação nas redes sociais.

O Ministério de Governo do liberal Daniel Noboa repudiou o crime.

"Ratificamos que não baixaremos a guarda na luta contra o terrorismo, o crime organizado e a corrupção política", afirmou a pasta. O governo afirmou ainda que seu "Plano Fênix" reduziu a violência graças à presença de militares nas prisões e nas ruas.

LEIA TAMBÉM: Forças de segurança do Equador prendem 68 suspeitos após tentativa de invasão de hospital

Desde janeiro, quando foi declarado o estado de exceção, autoridades dizem ter realizado cerca de 165 mil operações e mais de 12 mil detenções, além de terem apreendido cerca de 65 toneladas de drogas -o que não foi suficiente para arrefecer a violência.