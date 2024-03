Rússia fecha escolas e retira crianças de área atacada pela Ucrânia

O governo de Belgorodo, área que faz fronteira com a Ucrânia no Sul do país, determinou a evacuação de 9 mil crianças e o fechamento de escolas devido ao recrudescimento dos ataques de Kiev contra cidades da região.

LEIA TAMBÉM: Ucrânia lança ataques de drones contra a Rússia

A medida vem na sequência dos bombardeios com drone e foguetes de artilharia vindo da Ucrânia, a 40 km de distância da capital regional, e de ações como incursões em vilas ao longo da divisa entre os países em guerra desde a invasão russa de 2022.

Ela sugere um primeiro passo de um novo objetivo de guerra enunciado por Vladimir Putin, tanto no discurso de sua vitória após ser reeleito para um quinto mandato como presidente no domingo (17), como em uma fala televisionada nesta quarta (20).

"Tem muito o que nós precisamos fazer, e faremos tudo o que depende de nós. Claro, a missão primária é garantir segurança [das regiões]. Há maneiras diferentes de fazer isso. Elas não são fáceis, mas nós as faremos", disse o presidente em um evento no Kremlin.

Nesta quarta, mais uma pessoa morreu na região, somando-se às 16 que haviam perecido em ataques até então. O governo interceptou 13 foguetes e disse ter acabado de matar ou expulsar os comandos de rebeldes russos pró-Ucrânia que haviam invadido uma vila na fronteira com apoio do Exército de Kiev.

Segundo o governador Viacheslav Gladkov, escolas primárias e secundárias serão fechadas provisoriamente, aproveitando o feriado da Páscoa ortodoxa, que ocorre no começo de maio. Universidade e institutos técnicos continuarão as aulas remotamente.

Belgorodo é o palco da guerra na Rússia. As ações não têm consequência militar no curso do conflito, mas demonstram vulnerabilidade russa, com imagens de bombardeiros e feridos circulando amplamente nas redes sociais do país.

Segundo disse nesta quarta o ministro da Defesa da Rússia, Serguei Choigu, só na semana que precedeu o pleito de sexta a domingo o país abateu 419 drones e 67 foguetes lançados por Kiev. Isso sem contar os que passaram pelas defesas aéreas, número não divulgado. De qualquer modo, foi a mais intensa onda de ataques do tipo na guerra.

Além de Belgorodo, eles visaram atingir refinarias russas, tendo sucesso em seis ocasiões. Não há uma avaliação precisa de danos, mas ao menos em uma ocasião a produção não parece ter sido retomada -petróleo e gás são o centro da economia russa, e o custo de refino de gasolina na porção europeia russa já subiu 50% neste ano.