Coreia do Norte retoma testes de mísseis, ampliando tensões com rivais após exercício militar

A Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos de curto alcance em direção às suas águas na manhã desta segunda-feira (18), disseram países vizinhos, dias após o fim dos exercícios militares anuais realizados pela Coreia do Sul pelos EUA.

O Ministério da Defesa do Japão disse que a Coreia do Norte disparou três mísseis. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse numa sessão parlamentar que os mísseis norte-coreanos pousaram nas águas entre a Península Coreana e o Japão, todos fora da zona econômica exclusiva do Japão, e que não foram relatados danos ou feridos.

LEIA TAMBÉM: Seul diz que Coreia do Norte fez 3º lançamento de mísseis em uma semana

Os militares da Coreia do Sul disseram que também detectaram "vários" supostos lançamentos balísticos de curto alcance pela Coreia do Norte na manhã desta segunda-feira. Eles chamaram os lançamentos de "clara provocação" que ameaça a paz na Península Coreana, e afirmaram que a Coreia do Sul manterá a prontidão para repelir qualquer provocação da Coreia do Norte, com base na sua sólida aliança militar com os Estados Unidos.

De acordo com avaliações japonesas e sul-coreanas, os mísseis norte-coreanos disparados da região da sua capital percorreram uma distância de 300-350 quilômetros e atingiram uma altitude máxima de 50 quilômetros.

O Departamento de Estado dos EUA condenou os lançamentos, dizendo que representam uma ameaça para os vizinhos do Norte e minam a segurança regional. Uma declaração da pasta afirmou que os EUA o compromisso com a defesa da Coreia do Sul e do Japão permanece inflexível.