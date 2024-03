Putin diz que concordou com troca de Navalni por prisioneiros dias antes da morte do opositor

Um dia após vencer as eleições presidenciais da Rússia com quase 90% dos votos, o presidente Vladimir Putin afirmou nesta segunda-feira (18), que apoiava a ideia de libertar o líder da oposição Alexei Navalni em uma troca de prisioneiros com países ocidentais, poucos dias antes de sua morte, em 16 de fevereiro.

"Acontece. Não há nada que você possa fazer sobre isso. É a vida", afirmou o presidente sobre a morte do dissidente, no domingo, em uma entrevista coletiva durante a apuração dos votos, em sua primeira declaração sobre Navalni desde sua morte. A fala chamou a atenção por ele mencionar, repetidamente, o nome de Navalni - algo feito pela primeira vez em anos.

Nesta segunda, sem oferecer provas, Putin voltou a falar do opositor, afirmando que alguns dias antes de sua morte, "certos colegas, não da administração presidencial, lhe falaram sobre uma ideia de trocar Navalni por certas pessoas detidas em instalações penitenciárias em países ocidentais". Ele disse que apoiava a ideia.

A fala coincide com declarações de aliados de Navalni feitas no mês passado, sobre supostas negociações com autoridades russas e ocidentais sobre uma troca de prisioneiros que envolveria Alexei Navalni.

A amiga de longa data do político, Maria Pevchikh, disse que as conversações estavam na fase final poucos dias antes da morte súbita e inexplicável do crítico do Kremlin. Ela acusou Putin de "se livrar" de Navalni para não trocá-lo, mas não ofereceu nenhuma evidência para apoiar suas afirmações, e elas não puderam ser confirmadas de forma independente.