Russos vão reeleger Putin de olho na guerra e no bolso

Quando os russos forem às urnas na inédita eleição presidencial de três dias que começa nesta sexta-feira (15), ninguém terá dúvida do resultado. Vladimir Putin, 71 anos, será reeleito pela quarta vez, cristalizando seu poder de czar do século 21.

O que ninguém sabe é o que o presidente tem em mente acerca de dois temas interligados: o curso da Guerra da Ucrânia e a economia. Uma resposta à questão militar pôde ser encontrado já nesta quinta (14), quando os primeiros eleitores puderam votar de forma antecipada nas quatro regiões que Putin anexou ilegalmente no sul e no leste ucranianos, em setembro de 2022.

A cena foi condenada nos EUA e na Europa, mas simboliza a disposição russa de tornar a absorção um fato tão consumado como foi a anexação da Crimeia em 2014 – ali, uma resposta à derrubada do governo pró-Moscou em Kiev, buscando inviabilizar a entrada da Ucrânia no Ocidente.

É diferente desta vez, porque há exatos dez anos nenhum tiro foi disparado e a península historicamente era russa, tendo sido cedida a Kiev em 1954.

Sob a proteção do anonimato, o consenso acerca da guerra é sombrio para quem está do lado de Volodimir Zelensky. Segundo um consultor empresarial e um político do governista Rússia Unida, ambos fazendo a ressalva de que ninguém de fato sabe o que pensa Putin, os sinais são de que a guerra irá se estender até a definição sobre a volta ou não de Donald Trump à Casa Branca, em novembro.

Se o republicano simpático ao russo estiver no poder em 2025, o conflito segundo eles irá se expandir. Se tiver recursos militares, Putin pode tentar engolir a costa do mar Negro e ligar as áreas já ocupadas à Transdnístria, área russa étnica em Moldova. E talvez mais.

Já na hipótese de Joe Biden se reeleger, eles veem Putin mirando paz com seus ganhos consolidados, o que Kiev rejeita. Em ambos os casos, o temor dos ouvidos é de que o russo resolva testar a disposição da Otan (aliança militar ocidental) de defender Polônia e Lituânia caso ele queira unir o território de Kaliningrado a Belarus pelo chamado corredor de Suwalki.

Todos concordam que, passado motim de mercenários do Grupo Wagner contra a cúpula militar de junho passado e com a posição favorável em campo hoje, Putin está no zênite de seu poder.

Um diplomata sugere que a economia de guerra montada por Putin, com 2,7 vezes mais armas produzidas segundo o Kremlin só em 2023, garantirá ao menos três anos de fôlego ao presidente, se o barril de petróleo estiver acima de US$ 60 (está em US$ 84).

Depois disso, diz, a realidade começará a se interpor. A economia está bem, apesar das 19.282 sanções que sofre: cresceu 3,6% no ano passado, e a inflação começou a cair após os juros irem a 16% ao ano, marcando cerca de 7% anualizados em fevereiro.

O gasto militar russo, que foi de 4% do PIB em 2023, pode chegar a 7% neste ano. Um terço do orçamento federal discricionário está dedicado à guerra, e o conflito de dois anos drenou R$ 350 bilhões do fundo soberano montado com receitas de petróleo do país.