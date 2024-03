Prévias e Justiça confirmam Biden x Trump

Os Estados Unidos vivem uma semana decisiva para o encaminhamento das eleições presidenciais deste ano. Enquanto na segunda-feira a Suprema Corte do país decidiu que o ex-presidente Donald Trump poderá disputar a eleição, a "Super Terça" deve encaminhar os nomes do atual presidente Joe Biden (Democrata) e de Trump (Republicano) na corrida para a Casa Branca - os resultados não haviam sido concluídos até o fechamento desta edição.

A decisão da Suprema Corte norte-americana foi a maior vitória do republicano, réu em quatro processos, em sua corrida para voltar à Casa Branca. Os juízes da mais alta instância judicial do país anularam, de forma unânime, a decisão da Justiça do Colorado que deixava Trump inelegível para concorrer no estado. A decisão vale para qualquer outro estado do país.

Em dezembro, a Suprema Corte do Colorado havia acatado o argumento de que a 14ª Emenda da Constituição desqualificava Trump por insurreição devido à sua participação para instigar a invasão do Capitólio, a sede do Legislativo americano, em 6 de janeiro de 2021. A acusação de insurreição era considerada a principal brecha para que Trump fosse impedido de concorrer novamente.

Os juízes da Suprema Corte, no entanto, não se concentraram tanto sobre se o ex-presidente cometeu insurreição ou não. Em vez disso, o foco foi a capacidade de um estado desqualificar um candidato em uma eleição nacional. Segundo os magistrados, somente o Congresso pode aplicar a seção 3 contra candidatos a cargos federais.

A sentença da Suprema Corte foi proferida na véspera da chamada "Super Terça", o dia mais importante das primárias eleitorais norte-americanas.

Do lado republicano, se ainda resta alguma dúvida sobre a nomeação de Donald Trump, ela deve acabar quando saírem os resultados dos 15 estados - Alabama, Alasca, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virgínia- que votaram nesta terça. A expectativa é que o empresário leve boa parte dos 865 delegados em jogo, deixando-o muito perto dos 1.215 necessários para cravar sua nomeação, a qual deve ser oficializada na convenção nacional do partido, de 15 a 18 de julho.

No campo democrata, Joe Biden deve ganhar facilmente em todos os estados e no território da Samoa Americana. Oficialmente, o partido anuncia seu candidato na convenção nacional, que ocorre de 19 a 22 de agosto. Assim como no caso de Trump, porém, a única chance de ele não ocupar a vaga é se algo extraordinário acontecer. Seus dois competidores restantes, Marianne Williamson e Dean Phillips, não conseguiram nenhum delegado até agora. Em Michigan, ativistas alcançaram mais do que o dobro dos votos obtidos pelos dois com a campanha para votar "uncomitted" (sem compromisso), um voto em forma de protesto contra o apoio de Biden a Israel.

A confirmação de Trump e Biden como os candidatos à presidência após os resultados da "Super Terça" aponta para um repeteco da eleição de 2020, rechaçado por boa parte do eleitorado. Pesquisa Reuters/Ipsos realizada em janeiro, mostrou que cerca de 67% dos entrevistados se diziam cansados de ver os mesmos candidatos na eleição.