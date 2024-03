França se torna único país a converter o aborto em direito constitucional

Os legisladores franceses aprovaram por esmagadora maioria um projeto de lei que estabelece o direito da mulher ao aborto na Constituição francesa, tornando o país o único no mundo a fazê-lo. O projeto declara que o aborto é uma liberdade garantida, supervisionada pelas leis do Parlamento.

Segundo o ministro da Justiça francês, Éric Dupond-Moretti, a medida significa que os futuros governos não serão capazes de "modificar drasticamente" as atuais leis que financiam o aborto para as mulheres que o procuram, com até 14 semanas de gravidez.

Em uma sessão conjunta excepcional do Parlamento realizada no Palácio de Versalhes, na segunda-feira (4) o projeto de lei foi aprovado por 780 votos a 72. O acesso ao aborto tem amplo apoio na França. O apoio abrange a maior parte do espectro político francês. O aborto é legal desde 1975. A votação faz da França o primeiro país a ter o direito constitucional à interrupção da gravidez desde que a antiga Iugoslávia o inscreveu na sua Constituição de 1974. O país se desintegrou nos anos 1990.

A Assembleia Nacional e o Senado já haviam aprovado um projeto para alterar o Artigo 34 da Constituição. A Assembleia aprovou a proposta por maioria em janeiro. O Senado aprovou o projeto de lei na quarta-feira passada (28), eliminando um obstáculo importante para a legislação. Era necessária uma maioria de três quintos em uma sessão conjunta para que a medida fosse finalmente aprovada, o que foi alcançado com folga.

Nenhum dos principais partidos políticos da França representados no Parlamento questionou o projeto de lei, incluindo o partido de extrema direita Reunião Nacional, de Marine Le Pen, e os conservadores dos Republicanos.

A Conferência dos Bispos, que representa a Igreja Católica na França, opôs-se à alteração. Mas em um país onde os apelos a protestos costumam levar milhares às ruas, a oposição foi escassa.