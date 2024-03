Turista brasileira sofre estupro coletivo na Índia; 3 suspeitos são presos

Uma turista de dupla nacionalidade brasileira e espanhola foi vítima de um estupro coletivo na Índia, na última sexta-feira (1º), de acordo com informações da polícia a jornais como o Times of India.



A embaixada do Brasil em Nova Déli, procurada na manhã deste domingo (3), informou que a mulher e seu marido, que é cidadão espanhol, sofreram "um grave ataque criminoso". O episódio ocorreu em Dumka, no estado de Jharkand, no nordeste do país.



O setor consular não fornece detalhes sobre a agressão em respeito à privacidade das vítimas, mas informa que tanto a brasileira quanto seu marido receberam atendimento médico, denunciaram o crime às autoridades e identificaram suspeitos. Três deles foram detidos.



Segundo o Times of India, o abuso teria ocorrido quando a brasileira e seu marido estavam andando de bicicleta. Após o crime, eles encontraram uma van da polícia local e pediram ajuda.



O site americano Daily Beast, que também relatou o episódio, diz ter assistido vídeos nas redes sociais do casal em que eles descrevem a agressão --as imagens não estão mais disponíveis.



A brasileira teria relatado, em espanhol, que sete homens a estupraram, os espancaram e roubaram. Seu marido, por sua vez, mostrou imagens de hematomas no rosto após as agressões.



A embaixada do Brasil em Déli diz estar em contato com a brasileira e com as autoridades locais e em coordenação com a embaixada da Espanha, que teria informado que ofertou ao casal toda a assistência consular disponível. A reportagem tentou contato com a embaixada espanhola, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.



No X, a representação espanhola compartilhou mensagem relacionada ao caso, em que agradece o apoio recebido. "Precisamos seguir unidos no nosso compromisso de eliminar a violência contra a mulher em todo o mundo", diz a breve publicação.