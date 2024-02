Viúva promete continuar trabalho de Alexei Navalni contra Putin

A viúva de Alexei Navalni disse nesta segunda-feira (19) que continuaria o trabalho do marido em se opor ao governo autoritário do presidente Vladimir Putin, apresentando-se pela primeira vez como uma força política e apelando aos seus seguidores para se unirem ao seu lado.

A morte súbita de Navalni na prisão, anunciada pelas autoridades russas na sexta-feira (16) deixou um vácuo na oposição russa. Os seus apoiadores questionavam-se se a sua esposa, Yulia Navalnaia - que durante muito tempo evitou os holofotes - poderia intervir para preencher o vazio, uma medida repleta de dificuldades.

Em vídeo divulgado nesta segunda (19), Yulia, 47 anos, sinalizou que sim. Ela disse que estava aparecendo pela primeira vez no canal do marido no YouTube para dizer aos seus seguidores que a coisa mais importante que eles poderiam fazer para honrar seu legado era "lutar mais desesperada e furiosamente do que antes".

"Vou continuar o trabalho de Alexei Navalni e continuar a lutar pelo nosso país", disse Yulia. "Peço que você fique ao meu lado, para compartilhar não apenas o luto e a dor sem fim que nos envolveu e não nos deixa ir. Peço-lhe que partilhe a minha raiva - raiva e ódio por aqueles que ousaram destruir o nosso futuro."

O vídeo de quase nove minutos, que mostrava Yulia sentada com as mãos cruzadas sobre uma superfície de mármore, foi elaborado como uma espécie de introdução a uma nova líder do enfraquecido movimento pró-democracia contra Putin. Há muito atormentado por brigas internas e egos concorrentes, o movimento se enfraqueceu sob uma repressão na Rússia que deixou seus líderes mais proeminentes exilados, presos ou mortos.

Yulia frequentemente resistia às sugestões de entrar na política, dizendo à revista alemã Der Spiegel no ano passado: "não acho que essa seja uma ideia com a qual eu queira brincar".

Nesta segunda, no entanto, ela apresentou um rosto diferente ao tentar mobilizar os seguidores de seu marido, sugerindo que não tinha outra escolha. "Eu sei que parece impossível fazer mais, mas temos que nos unir em um pulso forte e golpear com ele esse regime enlouquecido, Putin, seus amigos e seus bandidos fardados, esses ladrões e assassinos que têm prejudicado nosso país", disse.

Os riscos que a esposa de Navalni enfrenta ao tentar assumir o lugar do marido de fora da Rússia são significativos. O governo russo desfez a Fundação Anticorrupção de Navalni no país em 2021, declarando-a uma organização extremista e forçando os principais investigadores do grupo a fugir para o exílio, onde continuam a trabalhar e tentam alcançar o público russo. Cooperar com a organização de dentro da Rússia foi equiparado a auxiliar o terrorismo, limitando sua capacidade de recrutar membros jovens e engajados que eletrizaram os esforços passados da fundação.