Zelenski sela acordo militar com Alemanha e França

Com os holofotes em Vladimir Putin após a morte do opositor Alexei Navalni, o líder da Ucrânia, Volodimir Zelenski, fez um rápido giro pela Europa para firmar pacotes de apoio militar para a próxima década. Na sexta-feira, Zelenski assinou um pacto com o governo alemão em Berlim, que inclui apoio imediato no valor de €1,13 bilhão, algo em torno de R$ 6 bilhões. Já o acordo com Emmanuel Macron prevê €3 bi (ou R$ 16 bi) em ajuda militar, ainda neste ano.