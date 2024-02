Exército israelense ataca alvosdo Hezbollah no Líbano

O Exército de Israel atacou, nesta quarta (14), uma série de alvos do grupo radical xiita libanês Hezbollah no Líbano com bombardeios aéreos. Os ataques de Tel-Aviv ocorreram após mísseis vindos do território libanês atingirem uma base militar em Safed, no norte do país, que deixaram uma morte.

A mídia libanesa reportou que diversos vilarejos libaneses foram atacados. A Defesa Civil do Líbano afirmou que pelo menos quatro pessoas morreram, incluindo duas crianças. No total, 11 pessoas ficaram feridas no Líbano.

Os bombardeios israelenses atingiram edifícios, centros de comando e infraestrutura pertencentes ao Hezbollah em cidades como Jabal al-Braij, Kfar Houneh, Kafr Dunin, Aadchit e Souaneh, segundo o Exército israelense.

LEIA TAMBÉM: África do Sul consulta Corte Internacional de Justiça sobre ofensiva de Israel em Rafah



Desde o dia 7 de outubro, quando terroristas invadiram o território israelense e mataram 1.200 pessoas, além de terem sequestrado 240, Israel participa de escaramuças com o Hezbollah na sua fronteira com o Líbano e também na Síria. O grupo xiita libanês alega que os ataques a Israel são feitos em solidariedade ao grupo terrorista Hamas. As duas organizações são patrocinadas pelo Irã.

Os bombardeios israelenses ocorreram em resposta ao disparo de diversos foguetes vindos do Líbano e que atingiram uma base militar em Safed, no Norte de Israel. O Hezbollah não reivindicou a autoria dos ataques, mas Tel-Aviv acredita que o grupo radical xiita está por trás dos ataques.

Uma militar israelense morreu e oito pessoas ficaram feridas. O município de Safed também apontou que os foguetes atingiram a zona industrial da cidade e uma área perto do Hospital Ziv.

Segundo estimativas do Exército israelense, as escaramuças entre Israel e Hezbollah resultaram na morte de seis civis israelenses e de dez soldados. O grupo xiita apontou que 195 membros morreram desde o início da guerra.