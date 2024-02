Piñera mandou passageiros pularem antes da queda de helicóptero

O Chile iniciou nesta quarta-feira (7) o cerimonial de três dias de despedida em homenagem ao ex-presidente Sebastián Piñera, que morreu na terça-feira (6), após o helicóptero que ele pilotava cair no Lago Ranco. O funeral de Estado está marcado para a sexta-feira (9), após homenagens no Congresso e no palácio presidencial de La Moneda.

O corpo do ex-presidente chegou na manhã desta quarta em Santiago e o cortejo seguiu para o salão de honra do antigo Congresso Nacional. Após uma série de homenagens e discursos, a visitação pública será permitida nesta quinta-feira. No dia seguinte, o caixão será transferido em carruagem para a Catedral Metropolitana, para uma missa. O corpo será sepultado no cemitério Parque del Recuerdo.

Com experiência de mais de 20 anos de pilotagem, Piñera mandou os passageiros do helicóptero que ele pilotava pularem antes da queda que o matou. O relato é da irmã dele, Magdalena Piñera, que estava a bordo da aeronave no momento do acidente.

O empresário deu a ordem para que os três passageiros saltassem antes dele, segundo Magdalena. Em declarações reproduzidas por jornais chilenos e espanhóis, a irmã do ex-presidente contou que essas foram as últimas palavras de Piñera antes da queda do helicóptero.

Irmã afirma que o ex-presidente ficou a bordo para tentar retomar o controle da aeronave. "Pulem vocês primeiro porque, se eu pular junto, o helicóptero vai cair em cima de todos nós", teria dito Piñera. Magdalena e os outros dois passageiros seguiram a ordem e sobreviveram.

Na hora de Piñera pular, ele teria ficado preso no cinto de segurança. Segundo as informações iniciais sobre o acidente, o ex-presidente tentou se soltar, mas não conseguiu e acabou se afogando. O helicóptero ficou submerso a 40 metros de profundidade.