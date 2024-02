Rei Charles III aparece em público pela 1ª vez após revelar diagnóstico de câncer

O rei Charles III deixou sua residência em Londres, Clarence House, com a rainha Camilla de carro, nesta terça-feira (6) para se deslocar ao Palácio de Buckingham. Essa foi a primeira aparição pública do monarca desde que anunciou, na segunda-feira (5) que foi diagnosticado com câncer.

Sorridentes, o monarca de 75 anos e sua mulher cumprimentaram a multidão, do banco de trás do carro. Segundo a agência de notícias britânica PA, eles estariam indo para o Palácio de Buckingham, antes de pegar um helicóptero para sua residência em Sandringham, no leste da Inglaterra.

Seu filho Harry, que durante anos teve relações difíceis com a família real, desembarcou algumas horas antes no aeroporto de Heathrow para visitar o pai. Na tarde desta terça, Harry foi visto chegando à residência do rei Clarence House, em um SUV preto após um voo noturno.

Os dois têm um relacionamento conturbado, e Harry tem visto seu pai com pouca frequência desde que abandonou os deveres reais em 2020 e se mudou para Los Angeles com sua mulher, Meghan.

Após 17 meses no trono, Charles III, que recebeu o primeiro tratamento na segunda-feira, estará ausente da vida pública por tempo indeterminado. O tumor, cuja natureza ou gravidade não foram especificadas, foi descoberto durante a hospitalização do monarca após uma cirurgia de uma hipertrofia benigna da próstata, à qual foi submetido em 26 de janeiro.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, quis transmitir uma mensagem de calma sobre a saúde do rei e afirmou à BBC que o câncer do monarca foi "detectado cedo".