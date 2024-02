Câncer do rei Charles III foi detectado precocemente, afirma primeiro-ministro britânico

O primeiro-ministro britâ nico, Rishi Sunak, disse nesta terça-feira (6) que ficou "chocado e triste" ao saber que o rei Charles III tem câncer, mas que está aliviado porque a doença foi detectada precocemente. O Palácio de Buckingham anunciou na noite de segunda-feira (5) que o rei começou o tratamento ambulatorial para uma forma não revelada de câncer. O câncer foi descoberto durante seu recente tratamento para um aumento da próstata, mas não está relacionado a essa condição, disse o palácio.

"Felizmente, isso foi detectado precocemente", disse Sunak à rádio BBC, acrescentando que, como primeiro-ministro, ele "continuaria a se comunicar com ele normalmente"."Ele estará em nossos pensamentos e em nossas orações. Muitas famílias em todo o país que estão ouvindo isso devem ter sido tocadas pela mesma coisa e sabem o que isso significa para todos", disse Sunak. "Portanto, vamos apenas torcer por ele e esperamos que isso seja resolvido o mais rápido possível."Com menos de 18 meses de reinado, o monarca de 75 anos- incluindo reuniões semanais com o primeiro-ministro - e não entregará suas funções constitucionais como chefe de Estado.O palácio disse que Charles, que geralmente goza de boa saúde, "permanece totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público completo o mais rápido possível".em setembro de 2022, quando sua mãe, a Rainha Elizabeth II, morreu aos 96 anos, após 70 anos no trono.A notícia do diagnóstico do rei chega no momento em que sua nora Kate, Princesa de Gales, se recupera de umaKate continua dando um tempo nos deveres reais enquanto se recupera. Seu marido, o príncipe William, que é, também tirou uma folga para cuidar dela e dos três filhos do casal, mase um jantar beneficente na quarta-feira (7).O filho mais novo do rei, o príncipe Harry, que deixou os deveres reais em 2020 e se mudou para a Califórnia, EUA, conversou com seu pai sobre o diagnóstico e "estará viajando para o Reino Unido para ver Sua Majestade nos próximos dias", disse o escritório de Harry e sua esposa, Meghan. A mídia britânica informou que ele estava a caminho na terça-feira de Los Angeles.Charles assumiu o trono com a, com menos membros da realeza sênior desempenhando funções públicas cerimoniais. Porém, com Charles e Kate temporariamente afastados, o príncipe Harry autoexilado na Califórnia e o príncipe Andrew em grande parte banido de vista devido a sua amizade com o criminoso sexual Jeffrey Epstein, a "Firma" real corre o risco de se tornar severamente sobrecarregada.Espera-se que William e a esposa de Charles, a Rainha Camilla,Não há planos atuais de convocar os "conselheiros de estado" - membros seniores da realeza, incluindo a rainha e o herdeiro do trono - para substituir o monarca em deveres constitucionais, como assinar leis e receber embaixadores.