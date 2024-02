Ataque de drone a base dos EUA na Síria mata seis combatentes de forças curdas

Um ataque de drone contra uma base que abrigava tropas dos Estados Unidos no Leste da Síria matou pelo menos seis combatentes curdos na noite de domingo (4), no primeiro episódio de ataque significativo na Síria ou no Iraque desde que os Estados Unidos lançaram contraofensivas no fim de semana contra milícias apoiadas pelo Irã que têm como alvo suas forças na região.

As Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiadas pelos Estados Unidos e lideradas pelos curdos, disseram nesta segunda-feira (5), que o ataque atingiu um campo de treinamento na base de Al-Omar, na província oriental de Deir el-Zour, na Síria, onde as unidades de comando das forças são treinadas. Nenhuma vítima foi relatada entre as tropas dos EUA.

Um grupo de milícias iraquianas apoiadas pelo Irã, chamado Resistência Islâmica no Iraque, divulgou um vídeo assumindo a responsabilidade pelo ataque e mostrando o lançamento do drone de um local não especificado.

No final de janeiro, um ataque de drones do mesmo grupo matou três soldados norte-americanos e feriu dezenas de outros numa base no deserto da Jordânia. Os militares dos EUA lançaram dezenas de ataques retaliatórios contra grupos apoiados pelo Irã no oeste do Iraque e no leste da Síria e também atacaram os houthis no Iêmen.

As FDS inicialmente acusaram "mercenários apoiados pelo regime sírio" de realizar o ataque de domingo, mas em uma segunda declaração culpou "milícias apoiadas pelo Irã" após investigar o ataque.