FMI aprova desembolso de US$ 4,7 bilhões em última revisão de programa da Argentina

O conselho executivo do FMI (Fundo Monetário Internacional) aprovou nessa quarta-feira (31) um desembolso de cerca de US$ 4,7 bilhões (R$ 23,3 bilhões) para a Argentina, visando "apoiar" os esforços do governo do presidente Javier Milei para restabelecer "a estabilidade macroeconômica".

Desde que assumiu o cargo há menos de dois meses, Milei desvalorizou o peso em 50%, iniciou um processo de liberalização de preços e pretende modificar centenas de normas e leis para tentar reverter uma crise que mantém mais de 45% dos argentinos na pobreza, com uma inflação anual de 211% em 2023.

pacote de reformas ultraliberais. O desembolso imediato "de cerca de US$ 4,7 bilhões" permite "apoiar os claros esforços políticos das autoridades para restabelecer a estabilidade macroeconômica", afirma o FMI em um comunicado, em um apoio significativo a Milei, justamente quando o Congresso debate um polêmico

"Está sendo implementado um ambicioso plano de estabilização para corrigir graves desvios de políticas nos últimos trimestres de 2023", disse a entidade, referindo-se ao período do governo do peronista Alberto Fernández.

"O plano se concentra no estabelecimento de uma forte âncora fiscal, juntamente com políticas para reduzir de forma duradoura a inflação, reconstruir as reservas e abordar as distorções e os problemas de longa duração", destaca o fundo.

No entanto, a organização financeira adverte que "o caminho para a estabilização será desafiador". A aprovação do conselho para a sétima revisão do acordo de crédito com a Argentina eleva para cerca de US$ 40,6 bilhões (R$ 201 bilhões) a quantia concedida ao país sul-americano, como parte de um programa de ajuda de 44 bilhões (R$ 218 bilhões). O conselho aprovou ainda a extensão do programa até 31 de dezembro de 2024. O FMI não forneceu mais detalhes sobre as mudanças.

A Argentina enfrenta uma crise com escassez de divisas, um alto endividamento em um contexto de praticamente nenhum acesso aos mercados internacionais de crédito.

Na atualização das Perspectivas da Economia Mundial, o FMI estimou na terça-feira que a situação econômica do país será bastante pior do que o previsto para este ano. Em outubro, a instituição financeira previa um crescimento de 2,8% para a economia argentina em 2024, mas agora projeta uma contração de 2,8%.