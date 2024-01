Itamaraty desaconselha brasileiros a visitarem Machu Picchu

A Embaixada do Brasil em Lima emitiu um alerta consular desaconselhando visitas a Machu Picchu, no Peru. O parque, um dos mais visitadas por turistas na América Latina, enfrenta uma série de protestos de trabalhadores locais que temem prejuízos após o governo peruano contratar uma empresa privada para gerenciar a venda online de ingressos para o parque.

Os protestos incluem também o bloqueio da linha ferroviária que liga a cidade de Aguas Calientes ao parque, levando à suspensão do serviço de trem que chega até lá - e não há previsão de normalização. No final de semana, a polícia local foi responsável por evacuar mais de 1.200 turistas que ficaram presos em Machu Picchu após o início dos protestos.

Por isso, o Itamaraty recomenda aos turistas brasileiros na região que evitem deslocamentos desnecessários e que entrem em contato com a IPerú, entidade do governo peruano que é responsável pela assistência ao turista e está coordenando a evacuação de turistas do local. "Para além de seu canal de atendimento por Whatsapp ( 51 944 492 314), a IPerú circulou formulário de cadastro para turistas que estejam retidos na região, a fim de facilitar sua eventual evacuação", diz a nota do ministério.