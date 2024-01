Mauro Vieira participa de cúpula do G-77 + China e mantém agendas bilaterais

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participa da III Cúpula do Sul do Grupo dos 77 + China (G-77 + China), em Kampala, Uganda, neste domingo (21). O grupo congrega 135 países em desenvolvimento e foca na cooperação Sul-Sul. Na cúpula, o chanceler também tem uma série de agendas bilaterais, que dão continuidade à agenda africana da política externa e servem como preparação para a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Etiópia em fevereiro, onde participará da cúpula anual da União Africana.

LEIA TAMBÉM: Brasil reitera posição contra independência de Taiwan durante visita de chanceler da China

Vieira já teve reuniões com autoridades de quatro nações à margem da cúpula do Sul do G77 + China. Com o chanceler de Bangladesh, Hasan Mahmud, o brasileiro indicou que ainda no primeiro semestre de 2024 deve visitar o país, cujo comércio com o Brasil atingiu a marca de US$ 2,3 bilhões no ano passado.

Ele discutiu as perspectivas da ampliação da cooperação bilateral com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Benim, Olushegun Adjadi Bakari. Benim anunciou que reabrirá a embaixada que mantém em Brasília e Vieira reiterou o interesse de receber a visita do chanceler e do presidente, Patrice Talon, ao Brasil ainda no primeiro semestre.

Ministro brasileiro esteve ainda com o vice-chanceler do Laos, Phoxay Khaykhamphithoune, com quem discutiu a intensificação do processo de aproximação entre o Brasil e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), que será presidida por Laos.

De acordo com o Itamaraty, o fluxo de comércio com os dez países do grupo passou de US$ 2,9 bilhões em 2002 para US$ 34 bilhões em um período de 20 anos. Com isso, o Brasil exporta mais para cinco economias da Asean (Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia e Vietnã) do que para cinco das economias do G7 (Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália).

Vieira também já se reuniu com o Ministro dos Assuntos Estrangeiros da Tunísia, Nabil Ammar. Durante o encontro, eles trataram da guerra entre Israel e Hamas e da tragédia humanitária em Gaza.