Paquistão revida ataque ao Irã e mata nove em bombardeio

Em episódio que mantém o Oriente Médio em ebulição, o Paquistão atacou alvos no Irã, nesta quinta-feira (18), em retaliação aos bombardeios inéditos coordenados pelo regime teocrático há dois dias contra o país. Segundo Teerã, pelo menos nove pessoas morreram, incluindo três mulheres e quatro crianças. O ataque aprofunda a crise política na região, cuja instabilidade aumentou com a guerra entre Israel e Hamas, iniciada em outubro. Embora Islamabad e Teerã tenham histórico de relações conturbadas, a ação paquistanesa constitui a intrusão transfronteiriça de maior visibilidade entre os vizinhos nos últimos anos, apontam analistas.

Os militares paquistaneses usaram drones e foguetes contra alvos identificados pelo setor de inteligência. Segundo autoridades, a ofensiva mirou integrantes dos grupos separatistas Frente de Libertação do Baluchistão e Exército de Libertação do Baluchistão, que estariam escondidos no vizinho.

O Ministério das Relações Exteriores paquistanês descreveu os bombardeios como "precisos e altamente coordenados" que terminaram com o saldo de "vários terroristas" mortos. "O único objetivo foi a busca da própria segurança do Paquistão, que é primordial e não pode ser comprometida", disse em nota a pasta ao ponderar que Islamabad "respeita totalmente a soberania e a integridade territorial" do Irã.

Apesar de o comunicado buscar arrefecer as tensões, uma autoridade de segurança paquistanesa disse à agência de notícias Reuters que, horas após o ataque, os militares estavam em "alerta extremamente alto" e preparados para enfrentar qualquer "desventura" do lado iraniano.

Em Islamabad, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que o premiê interino do país, Anwaar-ul-haq Kakar, interromperia a visita ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, e voltaria para casa.

O Irã disse que vários mísseis foram disparados contra uma vila na província de Sistão-Baluchistão, no Sudeste do país e próxima da fronteira com o Paquistão. O regime "condenou veementemente" os ataques, afirmando que civis foram mortos, e convocou o encarregado de negócios paquistanês para dar explicação, num ato que representa desagravo diplomático.

O ataque ocorreu dois dias após o Irã ter bombardeado a base do grupo radical Jaish al-Adl, ou Exército da Justiça, no Paquistão. Ao menos duas pessoas morreram na ofensiva, e Islamabad havia prometido retaliação. A ação de Teerã teve motivos aparentemente distintos da guerra entre Israel e Hamas e ligados a um mega-atentado no sul do país que matou cerca de 90 pessoas no começo do ano.