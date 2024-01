Companhias Aéreas suspendem voos com aviões da Boeing após janela abrir em voo nos EUA

Companhias aéreas ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, suspenderam o uso de aviões da Boeing modelo 737 Max 9 após a FFA, a agência norte-americana do setor aéreo, ordenar novas inspeções em aeronaves do tipo produzidas pela fabricante nacional.

A medida, que provocou dezenas de cancelamentos de voo no país, ocorre depois que um painel de um avião da Alaska Airlines se abriu em pleno voo na sexta-feira (5), obrigando o piloto a fazer um pouso de emergência. Ninguém dos 171 passageiros e 6 tripulantes a bordo se feriu no incidente.

"Concordamos e apoiamos totalmente a decisão da FFA de exigir inspeções imediatas nos aviões 737-9 com a mesma configuração do avião afetado", afirmou Jessica Kowal, porta-voz da Boeing, no sábado (6). As inspeções devem durar de quatro a oito horas por aeronave.

Modelos da série Max do 737 estão entre os mais vendidos da história da fabricante norte-americana. De acordo com dados citados pelo jornal The New York Times da Cirium, empresa especializada em dados sobre aviação, cerca de 5% dos quase 3 milhões de voos previstos para janeiro no mundo são com esse modelo, principalmente o Max 8.

A Alaska Airlines possui 65 aeronaves 737 Max 9 e a United Airlines conta com 79 aviões do modelo em sua frota. Ambas estão entre as empresas que removeram imediatamente de forma temporária o uso dos modelos e iniciaram as inspeções ordenadas pela FFA.

Outras companhias pelo mundo examinam suas aeronaves após o incidente da sexta, casos da Turkish Airlines, que suspendeu o uso de nove aviões, e da Flydubai, cujos três 737 Max 9 não fariam parte da ordem do regulador americano, segundo a empresa. No sábado, a agência reguladora da Índia também ordenou inspeções para suas empresas aéreas nacionais.

O incidente no voo da Alaska Airlines ocorreu em um painel do lado esquerdo do avião onde poderia estar instalada uma saída de emergência, do meio para a parte traseira da fuselagem. Na configuração de assentos utilizada pela companhia para aquele voo, no entanto, a saída de emergência havia sido desativada, e o painel era uma janela com assento comum à frente --algo possível quando o modelo em questão é configurado com menos assentos.