Israel diz ter desmontado infraestrutura militar do Hamas no Norte da Faixa de Gaza

Militares israelenses afirmam ter desmontado a infraestrutura militar do grupo terrorista Hamas no Norte da Faixa de Gaza. Segundo o porta-voz militar e contra-almirante Daniel Hagari, o grupo não opera mais de forma organizada na área. Combates dispersos, porém, ainda são esperados já que militantes "sem estrutura e sem comandantes" ainda estão presentes na região.

Segundo Hagari, as forças israelenses "continuarão a aprofundar as conquistas" no local e fortalecerão as defesas ao longo da fronteira, além de se concentrar no centro e no sul do território palestino. Antony Blinken chega a Israel nesta segunda-feira para negociar o fim dos ataques aos palestinos. O governo norte-americano tem pedido a Israel que encerre a ofensiva aérea e terrestre em Gaza e adote ataques mais direcionados contra os líderes do Hamas para evitar danos aos civis palestinos.

Blinken desembarcará pressionado em Israel. Em reunião com Amos Hochstein, conselheiro do presidente dos EUA, Joe Biden, Gallant afirmou que prefere uma saída negociada com o Líbano, mas disse que a chance disso era cada vez menor.

O porta-voz militar israelense, no entanto, reiterou que os combates continuarão ao longo deste ano, dando coro às declarações do primeiro-ministro do país, Binyamin Netanyahu, que voltou a afirmar que a guerra não deve ser interrompida até que o Hamas seja eliminado.