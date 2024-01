Rússia e Ucrânia trocam centenas de prisioneiros em acordo intermediado pelos Emirados Árabes

A Rússia e a Ucrânia trocaram nesta quarta-feira, 3, centenas de prisioneiros de guerra ao abrigo de um acordo patrocinado pelos Emirados Árabes Unidos. As autoridades ucranianas disseram que 230 prisioneiros de guerra ucranianos voltaram para casa. O Ministério da Defesa da Rússia disse que 248 militares russos foram libertados do cativeiro ucraniano. O ministério disse que o acordo foi possível graças aos esforços de mediação dos Emirados Árabes Unidos.



A troca massiva de prisioneiros seguiu-se a outros acordos semelhantes no início da guerra, que se aproxima da marca dos dois anos. Também nesta quarta-feira, a Rússia disse que derrubou 12 mísseis disparados contra uma de suas regiões ao sul, na fronteira com a Ucrânia, enquanto as forças de Kiev tentam envergonhar o Kremlin e minar o argumento do presidente Vladimir Putin de que a vida continua normalmente, apesar da guerra.



A Ucrânia disparou dois mísseis Tochka-U e sete foguetes contra a região na noite de terça-feira, seguidos por seis mísseis Tochka-U e seis foguetes Vilkha na quarta-feira, disse o Ministério da Defesa russo. O sistema de mísseis Tochka-U, de construção soviética, tem um alcance de até 120 quilômetros (75 milhas) e uma ogiva que pode transportar munições cluster. A Ucrânia recebeu algumas munições cluster dos Estados Unidos, mas Tochka-U e Vilkha podem usar as suas próprias munições cluster.



O lado russo da fronteira tem sido alvo de ataques cada vez mais frequentes nos últimos dias. Ao longo da guerra, as aldeias fronteiriças foram esporadicamente alvo de fogo de artilharia ucraniano, foguetes, morteiros e drones lançados de densas florestas onde são difíceis de detectar. Ultimamente, enquanto a Rússia disparava mísseis e drones contra cidades ucranianas, as tropas de Kiev apontaram para a capital regional de Belgorod, que fica a cerca de 100 quilômetros (60 milhas) a norte de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia.



Belgorod, com uma população de cerca de 340 mil habitantes, é a maior cidade russa perto da fronteira. Pode ser alcançado por armas relativamente simples e móveis, como múltiplos lançadores de foguetes.



No sábado, o bombardeamento de Belgorod matou 25 pessoas, incluindo cinco crianças, num dos ataques mais mortíferos em solo russo desde a invasão em grande escala de Moscou. Outro civil foi morto na terça-feira em uma nova salva.