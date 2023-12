Rainha Margrethe II, da Dinamarca, anuncia que irá abdicar ao trono, após 52 anos

A rainha Margrethe II, da Dinamarca, anunciou, neste domingo (31), que planeja deixar o trono para dar lugar ao seu filho, o príncipe herdeiro Frederik. Ela anunciou durante seu discurso de Ano Novo que abdicaria em 14 de janeiro, data em que se comemora o 52º aniversário de sua própria ascensão ao trono aos 31 anos, após a morte de seu pai, o Rei Frederik IX.



A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, confirmou a decisão em um comunicado à imprensa que prestou homenagem à monarca de 83 anos, oferecendo um "sincero agradecimento a Sua Majestade a Rainha por sua dedicação ao longo da vida e esforços incansáveis pelo Reino".

Margrethe, de 1,82 metro de altura e fumante inveterada, é. Ela costumava andar pelas ruas de Copenhague praticamente sem escolta e conquistou a admiração dos dinamarqueses por seus modos cordiais e por seu talento como linguista e designer.Como princesa, era umae fazia parte de uma, participando de cursos de judô e testes de resistência na neve.. Em 2011, aos 70 anos, visitou as tropas dinamarquesas no sul do Afeganistão vestindo um macacão militar.Como monarca, cruzou o país e, os dois territórios semi-independentes que fazem parte do reino dinamarquês, e foi recebida em todos os lugares por multidões animadas.