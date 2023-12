Opositor de Putin desaparecido está preso em colônia penal no Ártico, diz porta-voz

O opositor russo Alexei Navalni, de quem pessoas próximas disseram não ter notícias há quase três semanas, está em uma colônia penal em Jarp, no Ártico russo, informou sua porta-voz nesta segunda-feira (25)."Encontramos Navalni. Ele está na colônia penal número 3, na localidade de Jarp", disse Kira Yarmish na rede X, acrescentando que o opositor "está bem" e que seu advogado visitou-o nesta segunda.Jarp, uma pequena cidade de 5.000 habitantes, está localizada em Yamalia-Nenetsia, uma região remota no norte da Rússia. Fica para além do Círculo Polar Ártico e abriga várias colônias penais.Navalni, um ativista anticorrupção e grande inimigo do presidente Vladimir Putin, cumpre pena de 19 anos de prisão por "extremismo".Seus familiares e colaboradores não tinham notícias dele desde o início de dezembro, o que significava que, provavelmente, havia sido transferido da colônia da região de Vladimir, a 250 quilômetros de Moscou, onde estava detido até então.De acordo com o veredito de "extremismo" pronunciado contra ele, o opositor tem que cumprir a pena em uma colônia de "regime especial". Nessa categoria, normalmente destinada aos condenados à prisão perpétua, ou aos detentos mais perigosos, as condições de detenção são mais duras."Desde o início, ficou claro que as autoridades queriam isolar Alexei, especialmente antes da eleição presidencial", prevista para março de 2024, reagiu Ivan Khdanov, um de seus colaboradores mais próximos, em comentário na rede social X.