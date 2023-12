Ataque a tiros em universidade na República Checa deixa ao menos 15 mortos

Um homem ainda não identificado abriu fogo em Praga, na República Checa, nesta quinta-feira (21) matou 15 pessoas e feriu cerca de outras 30. Segundo a polícia, o atirador morreu durante o tiroteio, que ocorreu na Praça Jan Palach, no Centro da cidade.

O departamento de Filosofia da Charles University, que fica na praça, foi isolado, disse o prefeito de Praga, Bohuslav Svoboda, assim como os arredores do local. A polícia ainda não tem detalhes sobre as causas do ataque e disse que as investigações estão em curso.

Pavel Nedoma, diretor da Galeria Rudolfinum, que também está localizada na praça, disse à televisão pública checa que viu de uma janela uma pessoa que estava atirando com uma arma em direção à ponte Manes, nas proximidades, sobre o rio Vltava.

O primeiro-ministro Petr Fiala cancelou seus eventos programados e estava indo para Praga.

Ataques a tiros são raros na República Checa. A praça palco do ataque foi batizada em nome de Jan Palach, um estudante de 20 anos que ateou fogo a si mesmo em 1969 para protestar contra a ocupação soviética da Checoslováquia. Ele morreu três anos depois e se tornou um mártir da luta contra o comunismo no país. Ele era estudante da Universidade Charles, fundada em 1348 e uma das mais antigas do mundo.