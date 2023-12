Brasil retira mais 32 pessoas da Faixa de Gaza em meio a intensificação de ataques

Um novo grupo de 32 pessoas formado por cidadãos do Brasil e por familiares próximos deixou a Faixa de Gaza nesta quinta-feira (21) pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, informou o Itamaraty no início da tarde pelo horário de Brasília.

O grupo se encontra no país do norte da África e seria levado até a capital, Cairo, acompanhado por membros da embaixada do Brasil no Egito, em um trajeto normalmente feito em ônibus contratados pela representação diplomática com tempo estimado de 6 horas de viagem.

Trata-se da terceira operação da diplomacia brasileira para resgatar cidadãos do Brasil do território palestino hoje em guerra. Antes, outras duas missões retiraram 48 e 32 cidadãos cada.

Uma vez no Brasil, os repatriados têm recebido apoio do Ministério da Justiça e da Segurança Pública para regular sua situação migratória e acessar serviços e possibilidades de estudo e emprego.

A previsão é de que o novo grupo resgatado nesta quinta-feira chegue ao Brasil no sábado (23), por volta das 8h. Eles serão transportados por uma aeronave da Força Aérea Brasileira, a FAB, que decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira.

Na aeronave, que tinha como destino o Aeroporto Internacional do Cairo, estava um carregamento de seis toneladas de purificadores de água e kits fotovoltaicos fornecidos pelo governo brasileiro e que serão repassados ao Crescente Vermelho Egípcio, organização responsável por fazer o transporte e a entrega dos insumos de ajuda humanitária que entram em Gaza.