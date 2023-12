Líderes da Venezuela e Guiana farão reunião no Brasil sobre Essequibo

segunda rodada de diálogos sobre Essequibo, território guianense rico em recursos naturais reivindicado por Caracas. Durante Representantes da Guiana e da Venezuela vão se encontrar no Brasil, dentro de três meses, para uma, território guianense rico em recursos naturais reivindicado por Caracas. Durante encontro na quinta-feira (14), os líderes dos países vizinhos se comprometeram em manter a paz.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o da Guiana, Irfaan Ali, se reuniram nesta quinta pela primeira vez desde o agravamento da crise. O encontro foi realizado na ilha caribenha de São Vicente e Granadinas e foi acompanhado pelo brasileiro Celso Amorim, ex-chanceler e atual assessor internacional da Presidência.

O Brasil é um dos fiadores das conversas entre os vizinhos. A reunião bilateral foi anunciada no sábado (9) em comunicado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) divulgado horas depois de uma conversa telefônica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Maduro, na qual o brasileiro pediu a Caracas para "evitar medidas unilaterais que levem a uma escalada da situação".

Guiana e Venezuela divulgaram uma declaração conjunta após o encontro de aproximadamente duas horas na qual se comprometem a não ameaçar ou usar a força "um contra o outro em quaisquer circunstâncias, incluindo aquelas decorrentes de controvérsias existentes entre os dois Estados". O documento afirma ainda que os países devem resolver disputas de acordo com o direito internacional.

"Os dois Estados cooperarão para evitar incidentes que conduzam à tensão. No caso de tal incidente, os dois Estados devem se comunicar imediatamente entre si e à comunidade caribenha (Caricom), à comunidade da América Latina e do Caribe (Celac), e o presidente do Brasil para conter e prevenir sua recorrência", diz trecho do documento.

Ainda segundo o documento, um novo encontro entre representantes dos países deve ocorrer no Brasil em três meses ou em outro momento acordado. Após a reunião desta quinta, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, agradeceu a liderança brasileira na busca por uma resolução pacífica para a disputa entre Venezuela e Guiana em torno da região de Essequibo.

Em conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Blinken reafirmou a posição americana de apoio às fronteiras já estabelecidas entre os dois países, "a não ser que, ou enquanto, as duas partes não chegarem a um novo acordo, ou um órgão legal competente decidir de outra maneira", destacou.

De acordo com nota divulgada pelo Departamento de Estado americano, os dois também discutiram o apoio à Missão Multinacional de Segurança no Haiti. Em outubro, as Nações Unidas chancelaram o envio de uma força ao país, liderada pelo Quênia, para cooperar com a polícia nacional.

O Brasil vem mantendo uma posição crítica após a experiência de comandar a Minustah, missão da ONU na ilha caribenha, o Itamaraty diz que se dispõe a colaborar com orientações e capacitações, mas não com o envio de homens. Na visão de Brasília, a solução para a crise no Haiti precisa passar por políticas de escopo econômico e social, e não apenas segurança.

Blinken também fez um apelo na discussão para que Vieira se some aos EUA na condenação aos ataques recentes pelo grupo rebelde Houthi no Iêmen.