Na Argentina para a posse de Milei, Zelensky busca apoio de emergentes à Ucrânia

viajou a Buenos Aires para testemunhar a posse, neste domingo (10), do. É a primeira viagem do líder ucraniano à América Latina, enquantopara a sua luta de 21 meses contra a Rússia.Um "outsider" que criticou o que chama de corrupção oficial arraigada na Argentina e prometeu desenraizar o sistema político,, expressando repetidamente desconfiança em Moscou e Pequim.

Lula defende caminho do diálogo em reunião com Zelensky

O gabinete de Milei disse que ele se ofereceu para sediar uma, o que traz um potencial de ganhos diante do esforço de meses de Kiev para fortalecer as suas relações com os países do chamado sul global.Zelensky aproveitou a viagem à Argentina para se encontrar com líderes de vários países em desenvolvimento.