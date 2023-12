EUA anunciam exercícios militares aéreos com Exército da Guiana

O Exército norte-americano conduzirá exercícios militares aéreos com as Forças de Defesa da Guiana (GDF) nesta quinta-feira (7), de acordo com a embaixada dos Estados Unidos em Georgetown. Em comunicado, o órgão afirma que trata-se de "operações de rotina" com o objetivo de "aprimorar a parceria de segurança entre os EUA e a Guiana e fortalecer a cooperação regional".

O texto ainda afirma que a unidade do Exército responsável por conduzir os exercícios, o Comando Sul dos EUA, "continuará sua colaboração com as GDF nas áreas de preparação para desastres, segurança aérea e marítima e combate a organizações criminosas transnacionais". "Os EUA seguem comprometidos em ser um parceiro de segurança confiável para a Guiana", completa.

Embora o comunicado não mencione o assunto, a motivação mais evidente para os exercícios é a atual ameaça da Venezuela a Essequibo, na Guiana. A região, que corresponde a 2/3 do território guianense e tem a costa rica em petróleo, é reivindicada pelos venezuelanos desde o século 19.

A disputa ficou adormecida por anos, mas voltou à tona nas últimas semanas com a convocação, por parte do regime de Nicolás Maduro, de um plebiscito no domingo sobre a anexação da área, conhecida localmente como Guayana Esequiba (Guiana Essequibo). Especialistas temem que o resultado da votação, que contraria recomendação da Corte Internacional de Justiça (CIJ), tenha dado a Maduro o ímpeto de invadir seu vizinho.