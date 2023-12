Brasil envia 16 blindados para Roraima ante possível conflito Venezuela-Guiana

O Exército brasileiro decidiu antecipar o envio de 16 blindados para Boa Vista, em Roraima, diante das ameaças do ditador venezuelano Nicolás Maduro de invadir a Guiana para anexar Essequibo, território cuja costa é rica em petróleo.

Os blindados modelo Guaicuru costumam ser usados para transporte de militares e têm capacidade para cinco pessoas. O envio dos 30 veículos estavam previstos para ocorrer em 2024, mas o País avaliou ser prudente antecipar a primeira leva diante do possível conflito.

Os Guaicurus devem sair nesta quarta-feira (6) de Cascavel, no Paraná, e o tempo de viagem esperado é entre 20 e 30 dias. A incerteza se dá porque, após a chegada dos veículos a Porto Velho, por meio de caminhões-cegonha, os militares precisam avaliar as condições climáticas para decidir se os caminhões seguirão o trajeto pela BR-319 ou se os tanques serão deslocados em balsas. Os demais 14 blindados devem ser enviados a Roraima no próximo ano em razão de restrições orçamentárias.

A via terrestre, no caso de uma ocupação venezuelana em larga escala, passaria obrigatoriamente pelo território brasileiro, em especial por três cidades de Roraima estratégicas para a vigilância militar de áreas de fronteira: Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, e Bonfim e Normandia, na região da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, na fronteira com a Guiana.

A fronteira de Venezuela e Guiana tem poucos moradores e é marcada por área de floresta densa, o que torna quase impossível um deslocamento de tropas numerosas de um país a outro, na visão do Exército brasileiro. Por isso, uma ação teria de ocorrer pelo território brasileiro.