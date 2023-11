Israel e Hamas estendem trégua por 2 dias

Israel e o grupo palestino extremista Hamas concordaram em estender por dois dias a trégua humanitária no conflito em curso na Faixa de Gaza, como parte de um acordo mediado pelo Catar. O anúncio foi feito pelo porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Bin Mohammed Al Ansari, em publicação no X (antigo Twitter).

O cessar-fogo temporário começou na última sexta-feira, quando o Hamas libertou dezenas de reféns que mantinham desde outubro, em troca da libertação de prisioneiros palestinos.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, informou que estava discutindo algumas questões relacionadas à lista de nomes da quarta e última leva de reféns a ser libertada.

Uma pessoa com conhecimento das negociações disse à agência de notícias Reuters que havia um problema com a relação, e que mediadores estavam trabalhando com os dois lados para evitar atrasos.

O cessar-fogo, negociado pelo Catar com o apoio dos Estados Unidos e do Egito, entrou em vigor na sexta-feira (24). A negociação previa inicialmente quatro dias de trégua, entrada de ajuda humanitária em Gaza, libertação de 50 dos mais de 200 reféns mantidos no território e saída de 150 palestinos das prisões israelenses.

Desde então, 39 reféns e 117 presos palestinos foram libertados. Outros 24 sequestrados, a maioria deles tailandeses que trabalhavam em Israel, foram soltos em paralelo ao acordo. Segundo o Egito, a expectativa é de que nesta segunda sejam libertados mais 11 reféns israelenses e 33 prisioneiros palestinos.

O Ministério da Justiça de Israel acusou Hajj de pertencer ao Jihad Islâmico e representar um risco à segurança. Tanto o secretário-geral da Otan, aliança militar ocidental, Jens Stoltenberg, quanto o chanceler da União Europeia, Josep Borrell, deram declarações no mesmo sentido nesta segunda. Enquanto isso, António Guterres, secretário-geral da ONU, foi além e pediu, em comunicado, que a atual pausa nos enfrentamentos fosse substituída por um "cessar-fogo humanitário completo", já que a "catástrofe humanitária em Gaza está piorando a cada dia".

Israel não parece, contudo, disposto a estender a trégua. Ao comentar uma conversa recente com Biden, Netanyahu chamou os dispositivos do acordo que preveem a libertação de mais dez reféns a cada dia de "uma bênção".

Mas afirmou ter reiterado ao líder norte-americano que seu governo pretende retomar seu objetivo inicial ao invadir Gaza após o fim do trato: eliminar o Hamas. O premiê pretendia solicitar nesta segunda um "orçamento de guerra" de 30 bilhões de shekels (R$ 39 bilhões).