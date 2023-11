OMS monitora aumento das doenças respiratórias e pneumonia na China

O aumento de doenças respiratórias na China e o avanço da pneumonia em crianças no país levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a requisitar do governo chinês informações sobre a situação. A entidade pediu informações adicionais sobre os casos recentes de circulação do vírus influenza, causador da gripe; SARS-CoV-2, da família do coronavírus; vírus sincicial respiratório (RSV) e Mycoplasma pneumoniae, infecção bacteriana que afeta as crianças menores.



Desde meados de outubro, os casos de doentes com influenza cresceram entre a população do norte da China na comparação com o mesmo período nos últimos três anos. Em novembro, órgãos de saúde do país informaram vários casos de pneumonia não diagnosticada em crianças na região. Hospitais registram grande movimento em busca de atendimento aos doentes, inclusive em Pequim. O governo chinês tem sistemas para reunir informações sobre tendências na gripe e doenças semelhantes.



A OMS recomenda à população do país que siga as medidas para reduzir os riscos de doenças respiratórias. As ações incluem a vacinação, manter distância de outras pessoas doentes, ficar em casa se estiver doente, fazer testes e se submeter aos cuidados médicos se necessário, utilizar máscara respiratória apropriada, garantir a boa ventilação nos ambientes e manter os hábitos de higiene das mãos. No seu site, a OMS diz que continuará a informar as atualizações sobre a situação na China.

Pneumonia é mais grave em crianças, idosos e pessoas com comorbidades ou imunodeficiências

Segundo a OMS, a pneumonia é mais grave em crianças com menos de 5 anos, idosos e pessoas com comorbidades ou imunodeficiências, independentemente da idade. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) registra, anualmente, mais de 600 mil internações por Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) e Influenza. De janeiro a agosto do ano passado, 44.523 pessoas morreram por pneumonia no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O número foi superior ao mesmo período de 2021, que 31.027 óbitos pela doença.



A pneumonia é uma inflamação aguda dos pulmões e pode ser transmitida pelo ar, saliva, secreções ou transfusão de sangue. Ela pode ser causada por bactérias, vírus, fungos ou inalação de produtos tóxicos. O diagnóstico da pneumonia nem sempre é fácil, uma vez que os sintomas são semelhantes a outras doenças, como tosse, dificuldade em respirar, dor no peito, mal-estar generalizado e febre.

Tratamento varia de acordo com o tipo da doença

O tratamento da pneumonia depende do microrganismo que causou a doença. No caso de pneumonia bacteriana, usa-se antibióticos. Na maior parte das vezes, quando causada por vírus, a orientação é usar medicamentos para aliviar os sintomas, como febre e dor, e em alguns casos remédios antivirais nas formas graves da doença. Nas pneumonias causadas por fungos, há medicamentos específicos.

Vacinação é melhor forma de prevenir a pneumonia

A principal maneira para prevenir os casos de pneumonia é a vacinação. As versões das vacinas pneumocócicas podem proteger contra 10, 13 e 23 sorotipos. O SUS disponibiliza gratuitamente a versão contendo 10 sorotipos por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Já as versões 13 e 23-valente estão disponíveis gratuitamente apenas para populações especiais com deficiências de imunidade nos Centros de Imunobiológicos Especiais (CRIEs).



Neste ano, a MSD Brasil anunciou o lançamento no País da vacina pneumocócica 15-valente, para prevenção da Doença Pneumocócica, disponível para aplicação na rede privada. O imunizante pode proteger contra quinze sorotipos causadores da doença, entre eles o 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, e 33F, que podem ser responsáveis pela maioria dos casos de DPI (Doença Pneumocócica Invasiva), ou seja, casos mais graves, que geralmente acometem crianças com menos de cinco anos de idade, idosos e adultos com comorbidades. No ano passado, os sorotipos 19A e 3 foram responsáveis por mais de 60% dos casos de DPI no País, em crianças menores de cinco anos.