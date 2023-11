Situação em Gaza não permite dizer quando brasileiros sairão de lá, afirma ministro

34 brasileiros e parentes de brasileiros que tentam sair de Gaza foram até a fronteira com o Egito O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta sexta-feira, 10, que os, mas não puderam passar. Autoridades israelenses haviam dito ao governo brasileiro que eles seriam liberados nesta sexta, o que não ocorreu ainda.

LEIA TAMBÉM: Comandante de Israel diz que não há crise humanitária em Gaza após 10 mil mortes



"A situação em Gaza não permite dizer se será hoje, amanhã ou quando. É uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura", declarou o ministro das Relações Exteriores.



"Ontem ele, Eli Cohen, ministro das Relações Exteriores de Israel voltou a me informar que estavam autorizados, e os nomes estavam em poder das autoridades na fronteira e sairiam hoje, mas novamente não saíram", disse o ministro.



É a segunda vez que o governo brasileiro tem a indicação do governo israelense de que os brasileiros serão retirados e a expectativa não se confirma.



De acordo com Mauro Vieira, são 34 brasileiros e parentes próximos de brasileiros em Gaza aguardando repatriação, cerca de metade seriam menores de idade.