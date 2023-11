Em seu 1º Discurso do Rei, Charles III recua na agenda climática britânica

O rei Charles III, do Reino Unido, realizou nesta terça-feira (7) seu primeiro discurso de abertura do Parlamento desde que assumiu o trono. A fala de 10 minutos é uma tradição anual protocolar: quem a escreve é o chefe de Governo --no caso, o premiê Rishi Sunak.

Durante o discurso, Charles elencou aquelas que seriam as prioridades de seu governo. De início, citou os impactos da pandemia de Covid e da Guerra da Ucrânia, que contribuíram para o aumento do custo de vida no país. Mas o que chamou a atenção foi a agenda climática, ou, como disseram os críticos, o recuo nessa pauta.

LEIA AINDA: Charles III se torna primeiro monarca britânico a discursar no Parlamento francês

O rei, que tem como uma de suas bandeiras principais a defesa do meio ambiente, anunciou que o governo pretende avançar com um projeto para ampliar os licenciamentos de exploração de petróleo e gás no mar do Norte. O objetivo seria "reforçar a segurança energética e reduzir a dependência britânica do mercado internacional".

A medida tem sido defendida pelo Partido Conservador, de Sunak, e alçada como uma das principais bandeiras para se diferenciar dos trabalhistas, contrários à expansão das plataformas offshore.

O "timing" não é sem motivo: Sunak tem pouco mais de um ano para convocar eleições gerais, nas quais todos os 650 membros da Câmara dos Comuns são eleitos, e o cargo de primeiro-ministro, renovado.

Ocorre que as pesquisas de intenção de voto são pouco animadoras para os conservadores. O agregador de pesquisas do site Politico mostra que, fosse hoje o pleito, 45% da população diz que votaria em políticos trabalhistas, ante 26% que votariam nos conservadores.

Na outra ponta do discurso do rei Charles, nos minutos finais, houve um aceno ao combate à emergência climática, ofuscado pelo anúncio sobre combustíveis fósseis. "Meu governo seguirá liderando ações para combater as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade", disse.

De acordo com análise da imprensa local, esse foi o discurso mais longo de um monarca em ocasiões do tipo desde 2005. Trata-se também do primeiro "Discurso do Rei" em ao menos 70 anos - até então, chamava-se o "Discurso da Rainha", já que sua protagonista era Elizabeth 2ª, morta em setembro de 2022.

Charles, como esperado fez referência à mãe em sua fala, afirmando estar consciente do legado dela no posto. Ao chegar ao Palácio de Westminster, em Londres, o monarca foi recebido por dezenas de manifestantes anti-monarquia que gritavam frases como "não é o meu rei" e "que desperdício de dinheiro".