Milhares de pessoas saqueiam armazéns em Gaza à medida que Israel amplia isolamento

Milhares de pessoas invadiram armazéns de ajuda humanitária em Gaza para levar farinha e produtos de higiene básica, informou hoje uma agência da ONU. A busca é um sinal de desespero crescente e do colapso da ordem pública após três semanas de guerra entre Israel e os governantes militantes do Hamas em Gaza.

Tanques e infantaria entraram na região no fim de semana, quando o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou um "segundo estágio" na guerra. A ofensiva terrestre crescente ocorreu enquanto Israel bombardeava o território por ar, terra e mar.

O bombardeio - descrito pelos residentes de Gaza como o mais intenso da guerra - interrompeu a maior parte das comunicações no território na sexta-feira, isolando do mundo os 2,3 milhões de habitantes do enclave sitiado. As comunicações foram restabelecidas em grande parte de Gaza no início deste domingo.

A agência da ONU para refugiados palestinos, conhecida como UNRWA, fornece serviços básicos a centenas de milhares de pessoas em Gaza. Suas escolas em todo o território foram transformadas em abrigos lotados que abrigam palestinos deslocados pelo conflito. Israel permitiu apenas a entrada de uma pequena quantidade de ajuda do Egito, parte da qual estava armazenada em um dos armazéns arrombados, informou a UNRWA.

Thomas White, diretor da agência em Gaza, disse que os arrombamentos são "um sinal preocupante de que a ordem civil está começando a se romper após três semanas de guerra e um cerco rígido em Gaza. As pessoas estão assustadas, frustradas e desesperadas."