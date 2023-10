Notas Internacionais

Estados Unidos - A polícia do Maine, nos Estados Unidos, confirmou a morte de 18 pessoas em um ataque a tiros na noite de quarta-feira, em Lewiston. O atirador responsável pelo ataque está foragido e é procurado por policiais locais e federais. As autoridades afirmam que ele está fortemente armado e impuseram um lockdown na cidade. Os policiais fecharam cidades inteiras e o campus do Bates College durante a busca e orientaram moradores a se abrigar no local por segurança e não se aproximar do suspeito em nenhuma hipótese. Ele foi identificado como Robert Card, de 40 anos.

Israel - Os militares israelenses disseram que suas tropas e tanques entraram brevemente no Norte de Gaza, atingindo vários alvos militantes enquanto uma incursão terrestre mais ampla se aproximava após mais de duas semanas de guerra. Os ataques aéreos israelenses devastaram partes da Faixa de Gaza, deixando bairros em escombros e hospitais com dificuldades para tratar feridos, à medida que os recursos estão cada vez menores. Ainda nesta quinta, 12 caminhões com comida, remédios e outros insumos médicos atravessaram a Passagem de Rafah em direção à Faixa de Gaza. A confirmação da ajuda foi feita pela Sociedade do Crescente Vermelho Palestino. Com isso, o número total de caminhões que entraram com ajuda em Gaza soma 74.



Guerra da Ucrânia - A Câmara Alta do Parlamento da Rússia aprovou a revogação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (CTBT, na sigla em inglês), em um movimento que Moscou descreve como necessário para estabelecer uma paridade com os EUA. O projeto foi aprovado de forma unânime no Conselho da Federação, com 156 votos a favor, e ocorre durante a guerra que o páis trava contra a Ucrânia e em um período de deterioração da relação do Kremlin com o Ocidente. O texto será enviado ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que deve assiná-lo.

China - O Comando Indo-Pacífico dos EUA divulgou nesta quinta mais um vídeo mostrando uma quase colisão entre um caça chinês e uma aeronave norte-americana. Desta vez, o J-11 de Pequim passou a apenas três metros do bombardeiro estratégico B-52H, um raspão em termos aeronáuticos. O incidente ocorreu na terça à noite, sobre o mar do Sul da China, um dos principais focos de atrito no Pacífico Ocidental. Pequim considera suas águas territoriais 85% daquela região, o que é contestado por vizinhos e pelos EUA, que com frequência enviam navios de guerra e aeronaves para patrulhar o que chamam de zonas de livre navegação.