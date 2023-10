Rússia se retira de tratado que proíbe testes de armas nucleares

A Câmara Alta do Parlamento da Rússia aprovou ontem a revogação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (CTBT, na sigla em inglês), em um movimento que Moscou descreve como necessário para estabelecer uma paridade com os EUA.

• LEIA TAMBÉM: Rússia e China vetam resolução dos EUA sobre conflito no Conselho de Segurança da ONU





O projeto foi aprovado de forma unânime no Conselho da Federação, com 156 votos a favor, e ocorre durante a guerra que a Rússia trava contra a Ucrânia e em um período de deterioração da relação do Kremlin com o Ocidente. O texto será enviado ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que deve assiná-lo.



No início de outubro, Putin havia sinalizado que Moscou poderia revogar o CTBT. O objetivo do tratado é proibir completamente os testes e as explosões nucleares - estima-se que União Soviética, EUA e outras potências nucleares tenham realizado mais de 2 mil testes durante a Guerra Fria.



Tensão



EUA e Rússia assinaram um acordo em 1996, mas Washington nunca o ratificou. Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Putin menciona a questão nuclear e recentemente enviou armas táticas a Belarus, seu aliado mais próximo na Europa.



O Ocidente teme que a Rússia possa retomar os testes nucleares para tentar desencorajar o apoio militar à Ucrânia. O presidente russo, porém, não especificou se planeja retomar os testes atômicos.

"Não estamos preparados para isso, porque o regresso a um diálogo sobre estabilidade estratégica, como no passado, é impossível até que os EUA revejam o seu curso político hostil em relação à Rússia", afirmou Sergei Riabkov, vice-chanceler russo.



Em fevereiro, Putin tirou a Rússia do tratado de desarmamento New Start e ameaçou realizar testes nucleares. A Casa Branca havia chegado a um acordo com Moscou, no início de 2021, para estender o New Start até fevereiro de 2026, mas as inspeções deixaram de ser realizadas há três anos - inicialmente, por causa da pandemia e, depois, em razão da guerra na Ucrânia.