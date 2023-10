Gaza recebe 12 caminhões com comida e remédio, combustível segue proibido

Doze caminhões com comida, remédios e outros insumos médicos atravessaram a Passagem de Rafah em direção à Faixa de Gaza na manhã desta quinta-feira (26). A confirmação da ajuda foi feita pela Sociedade do Crescente Vermelho Palestino em publicação nas redes sociais. Com isso, o número total de caminhões que entraram com ajuda na Faixa de Gaza desde o início da guerra soma 74.

Apesar do aumento do fornecimento de material, a quantidade que entra no país não é suficiente para suprir as necessidades da população, segundo estimativa da Organização das Nações Unidas.

Pelo menos 100 caminhões por dia seriam necessários para ajuda eficiente à Faixa de Gaza, calcula a ONU.



O fornecimento de combustível, que está perto de acabar no país, não foi permitido por Israel até o momento.



Israel alega a possibilidade de "uso dúbio" do material, que também poderia ser voltado para atividade militar. Autoridades locais temem a morte de recém-nascidos em incubadoras com a falta de combustível na região.