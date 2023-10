Terceiro comboio de ajuda à Gaza atravessa a passagem de Rafah

Um terceiro comboio de caminhões de ajuda humanitária entrou na passagem de Rafah, a partir do Egito, nesta segunda-feira (22), com destino à Faixa de Gaza. As entregas humanitárias por meio de Rafah começaram no sábado, depois que disputas sobre os procedimentos de inspeção dos veículos e bombardeios no lado de Gaza da fronteira deixaram os materiais de socorro retidos no Egito.

Rafah é a principal passagem de entrada e saída de Gaza que não faz fronteira com o território israelense. Desde que Israel impôs um "cerco total" ao enclave em retaliação a um ataque de militantes do Hamas em 7 de outubro, Rafah se tornou o foco dos esforços para entregar ajuda.

No sábado e no domingo, 34 caminhões passaram por lá. O número de caminhões no comboio de segunda-feira foi semelhante ao de cada um desses dias.

Autoridades da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmam que seriam necessários cerca de 100 caminhões por dia para atender às necessidades essenciais de Gaza, que abriga 2,3 milhões de pessoas e onde os estoques de alimentos, água e combustível estão acabando.