Em meio à crise, Argentina vai às urnas

Em um clima de profunda incerteza, os argentinos foram às urnas neste domingo para decidir quem será, a partir de 10 de dezembro, o novo presidente do país. Até o fechamento desta edição, os primeiros resultados das urnas não haviam sido divulgados.

As últimas pesquisas antes do pleito indicavam o ultraliberal Javier Milei como favorito, em um possível segundo turno contra o peronista Sergio Massa ou, com menores chances, a direitista Patricia Bullrich. Qualquer candidato que alcance 45% dos votos, ou 40% com pelo menos 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, vence em primeiro turno.

O comparecimento às urnas neste domingo deve ser o mais baixo em eleições presidenciais na Argentina desde o regresso da democracia no país. Até o final da tarde de domingo, 74% dos eleitores aptos tinham ido às urnas, superando negativamente o pleito de 2007, em que 76,2% dos argentinos foram às sessões eleitorais. O número negativo reflete o registrado nas prévias de 13 de agosto, quando apenas 70,4% dos cidadãos aptos a votar compareceram - a média histórica, nesse caso, costuma ser de 74%.

O pleito ocorre depois de meses de uma aflitiva espera vendo o dólar e os preços subirem, enquanto o governo tenta segurar as pontas até que se defina quem será o sucessor de Alberto Fernández. O eleito assumirá um país em crise, onde a inflação galopante chega a quase 140% no ano, o dólar segue em disparada e a pobreza atinge 40% da população.

Todos os cenários antes do pleito previam vantagem do ultraliberal Javier Milei, que completou 53 anos neste sábado. Ele compareceu às urnas no domingo aos sons de parabéns e em meio ao intenso alvoroço provocado por seus apoiadores na entrada da Universidade Tecnológica Nacional, em Palermo. Dezenas de pessoas se mobilizaram para acompanhar a passagem do candidato, que forçou a polícia a criar um corredor de proteção ao candidato e paralisando o trânsito nas regiões de Palermo momentaneamente.

Milei ascendeu na política argentina nos últimos anos com um discurso contra o sistema e propostas radicais como dolarizar a economia e "dinamitar o Banco Central". Com isso, ele chamou a atenção de eleitores frustrados com os partidos tradicionais e cresceu como terceira força política. Até que nas PASO, as primárias argentinas, surpreendeu e saiu em primeiro lugar, com 30% dos votos, bem acima do que projetavam todas as pesquisas.

O favoritismo do novo outsider na política, no entanto, esbarra em ideias mais indigestas para o eleitorado. O libertário já chegou a defender a venda de órgãos, negou o número de vítimas da ditadura argentina e se viu obrigado a recuar na ideia da liberação das armas, depois de muita polêmica.

Ainda nas primárias, consideradas um termômetro, a coalizão Juntos pela Mudança, de oposição, ficou em segundo lugar com 28% dos votos e confirmou o nome da ex-ministra Patricia Bullrich como representante da direita tradicional da disputa. Já os peronistas, que hoje governam o país, terminaram logo atrás com 27% dos votos para a coalizão Juntos pela Mudança, encabeçada pelo atual ministro da economia, Sergio Massa.

O representante do peronismo tem a difícil missão de ser o candidato de continuidade do governo mais impopular em duas décadas. As crises internas do peronismo e a inflação descontrolada abalaram o governo de Alberto Fernández, que sequer tentou a reeleição, e praticamente desapareceu do cenário político durante a campanha.

Massa assumiu um "superministério" da Economia no ano passado, para socorrer o governo no meio de uma crise interna e alega que as medidas adotadas até aqui são parte de uma transição. Ele defende que a Argentina precisa de incentivo a exportações, combinados com a redução dos gastos, para sair do endividamento e superar a crise.

Em um eventual segundo turno, as pesquisas parecem consolidar a vantagem do libertário, mas o cenário ainda é muito incerto. Se confirmar o seu favoritismo, Milei será o primeiro presidente libertário da Argentina, país que foi governado por peronistas por 16 dos últimos 20 anos.