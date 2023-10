Argentina escolhe seu presidente neste domingo

Vivendo uma das piores crises econômicas de sua história, o povo argentino vai às ruas neste domingo (22) para definir o novo presidente para os próximos quatro anos. A campanha eleitoral encerrou nesta quarta-feira (18) e os três candidatos com mais chances no pleito: Javier Milei, Sergio Massa e Patricia Bullrich fizeram atos para marcar o fim deste ato.

Nas primárias, realizadas em agosto, o deputado federal de extrema direita Javier Milei surpreendeu o país e venceu com 29,86%, seguido pela ex-ministra de Segurança de Macri, Patricia Bullrich (28%) e o atual ministro da Economia, Sergio Massa (27,27%). Em uma disputa extremamente parelha, o trio vai disputar voto a voto o lugar em um possível segundo turno.

Milei encerrou sua campanha como favorito à presidência numa casa de shows em Buenos Aires em clima de rock'n roll e jogo de futebol. O evento foi marcado por gritos fanáticos e cantos de "liberdade", além de vaias à Venezuela, citações a Israel e ataques ao jornalismo.

O candidato também puxou uma espécie de reza com a definição do liberalismo, sendo seguido pela plateia: "O liberalismo é o respeito irrestrito pelo projeto de vida do próximo, baseado no princípio de não agressão e na defesa do direito à vida, à liberdade e à propriedade privada", entoou.

Já Patricia, da frente Juntos pela Mudança, que desponta muito bem nesta reta final de campanha e ode tirar Massa de um suposto segundo turno, visitou três cidades do interior do país - Santa Fe, Lomas de Zamora e Rio Cuarto. A candidata que representa a direita tradicional na Argentina vm explorando a imagem do prefeito de Buenos Aires, Horácio Larreta, após tê-lo vencido nas primárias. Ela já informou que ele será seu chefe de gabinete em caso de vitória.

O peronista Massa, candidato governista, tenta ultrapassar Patricia e fazer um segundo turno com Milei. No final de sua campanha, ele seguiu reivindicando a soberania das Ilhas Malvinas, defendendo a luta pelos direitos humanos e repetindo os 30 mil desaparecidos deixados pela ditadura estimado por organizações humanitárias, todos temas questionados pelo rival Milei durante a campanha eleitoral.

Segundo as pesquisas eleitorais, o cenário de três terços apontado nas primárias deve se repetir, com os três principais candidatos recebendo cerca de um terço dos votos - ou seja, todos têm chances de chegar ao segundo turno. Milei lidera, com Massa em 2º, seguidos por Patricia. Entretanto, Milei pode surpreender mais uma vez e crescer ainda mais.

Caso algum candidato receba 45% dos votos válidos, ou 40% com pelo menos 10 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado, será eleito neste domingo.